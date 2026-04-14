Липа Кирилл Валерьевич

Родился в Москве в 1971 году. В 1994 году окончил Московскую государственную юридическую академию. С 1994 по 2013 год занимал руководящие должности, связанные с управлением финансами и в крупных производственных компаниях.

С декабря 2007 года член совета директоров «Трансмашхолдинга». С 2015 года — генеральный директор холдинга.

Возглавляет комитет по транспортному машиностроению Союза машиностроителей России, член бюро союза. Председатель экспертного совета по развитию транспортного машиностроения при комитете Госдумы по промышленности и торговле.