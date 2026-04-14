Суд подтвердил дробление госзакупки на поставку светильников в Переславль

Арбитражный суд Ярославской области по иску региональной прокуратуры признал ничтожными 12 муниципальных контрактов на поставку парковых светильников по заказу МБУ «Центр благоустройства территорий» Переславля-Залесского. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура установила, что 12 контрактов было заключено в декабре 2024 года с ООО «Квант» как с единственным поставщиком. Общая сумма контрактов составила 6 млн руб.

«Указанные муниципальные контракты фактически образуют единую сделку, искусственно раздробленную вопреки требованиям закона с целью уклонения от конкурентных процедур»,— прокомментировали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило иск в суд, в котором потребовало признать контракты ничтожными и взыскать с подрядчика 6 млн руб. в пользу местного бюджета. Требования были удовлетворены в полном объеме.

Алла Чижова