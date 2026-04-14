Лавров и Ван И обсудили подготовку к встрече лидеров России и Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится с визитом в КНР. Стороны обсудили конфликт США и Ирана, украинский конфликт, предстоящую встречу лидеров государств и подписали план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2026 год.

«В условиях сложной и постоянно меняющейся внешней среды, под личным руководством и стратегическим контролем председателя Си Цзиньпина и президента Путина, китайско-российские отношения остаются стабильными, несмотря на внешние препятствия, а сотрудничество в различных областях сохраняется, несмотря на многочисленные вызовы»,— заявил Ван И.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия и Китай — «стратегические партнеры», которым необходимо поддерживать взаимодействие на высоком уровне и достигать взаимовыгодных результатов. «Нынешняя международная ситуация сталкивается с серьезными вызовами, при этом некоторые страны пытаются сформировать различные «малые круги» для сдерживания России и Китая»,— заметил российский министр.

В феврале во время телефонного разговора Си Цзиньпин предложил Владимиру Путину посетить Китай в первой половине этого года. В марте российский МИД заявил, что подготовка к визиту продолжается.

