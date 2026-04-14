Саратовский губернатор рассказал, когда начнет работать речное такси в регионе

Пассажирские речные перевозки на скоростных «Валдаях» запустят в Саратовской области 8 мая, сообщил губернатор Роман Бусаргин. К этому времени гидротехники завершат плановый сброс воды, что позволит обеспечить безопасность судоходства.

В этом году на линии «Балаково — Вольск — Воскресенское — Маркс — Саратов» выйдут уже три судна. Всего для области при содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина приобретено пять «Валдаев». Четвертое судно сейчас проходит ходовые испытания, последнее — на этапе сборки.

«Дачные» маршруты откроются раньше — с 18 апреля. Пассажиры смогут добраться по направлениям: Хвалынск — Духовницкое; Саратов — Шумейка; Саратов — Сосновка. Кроме того, в этом сезоне появится «речное такси» между Саратовом и селом Сабуровка (рядом с аэропортом).

Нина Шевченко