Роспотребнадзор приостановил деятельность производителя детского питания из Петербурга

Роспотребнадзор временно приостановил работу петербургского производителя продукции «ШЕЛДОНФАРМА» после выявления нарушений обязательных требований. Как сообщили в ведомстве, по итогам проверки был составлен протокол о временном запрете деятельности, который уже направлен в суд.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти ребенка с инвалидностью в Свердловской области. Она якобы была связана с употреблением специализированного питания «Иннованта». Также сообщалось о возможном отравлении еще нескольких десятков детей. Однако региональный минздрав опроверг эти сведения, заявив, что они не соответствуют действительности.

В Роспотребнадзоре уточнили, что с 10 апреля на территории России приостановлено обращение одной из позиций продукции — сухой смеси для энтерального питания «Иннованта Стандарт/Энергия» с нейтральным вкусом (дата производства — 12 декабря 2025 года). Ее выпускало ООО «ШЕЛДОНФАРМА».

В ведомстве также обратили внимание, что данный продукт не подлежит обязательной маркировке, и призвали потребителей учитывать это при выборе. Проверки и надзорные мероприятия в отношении компании продолжаются.

По данным Rusprofile, генеральным директором ООО «ШЕЛДОНФАРМА» с момента основания является Николай Владимирович Сидоров. Единственным владельцем компании выступает Вера Андреевна Сидорова.

Матвей Николаев

