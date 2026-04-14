США продлили разрешение на деятельность зарубежных АЗС ЛУКОЙЛа

Минфин США продлил разрешение на деятельность АЗС ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH), расположенных не в России, а также нескольких предприятий нефтекомпании в Болгарии до 29 октября 2026 года. Это следует из генеральных лицензий Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Действие предыдущих разрешений истекало 29 апреля.

Первый документ разрешает закупку товаров и услуг на автозаправочных станциях ЛУКОЙЛа, расположенных за пределами России, а также легализует все сделки, необходимые для обслуживания, эксплуатации или ликвидации АЗС. Под действие лицензии попадает Lukoil International GmbH (LIG) или любая организация, в которой LIG владеет 50% или большей долей.

Вторая лицензия позволяет все транзакции с участием предприятий ЛУКОЙЛа в Болгарии. Среди них — Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD, а также любые организации, где эти предприятия владеют 50% или большей долей.

В октябре 2025 года США и Великобритания ввели санкции против ЛУКОЙЛа. Минфин США дал на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом и их дочерними компаниями время до 22 ноября. Позднее крайний срок перенесли сначала на 15 декабря, а затем — на 29 апреля.