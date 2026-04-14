Замглавы МИД РФ обсудил с главой МИД Азербайджана политические и экономические вопросы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин провели встречу в Баку. Стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Стороны в ходе встречи обсудили политические, торгово-экономические и гуманитарные аспекты азербайджано-российских отношений, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес»,— сообщил МИД Азербайджана.

В числе прочего обсуждалась роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в развитии экономических отношений между Азербайджаном и Россией.

В марте премьер Азербайджана Али Асадов и премьер РФ Михаил Мишустин провели телефонный разговор, а затем созвонились и лидеры стран Ильхам Алиев и Владимир Путин. Президенты в числе прочего подтвердили настрой на «дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества».

