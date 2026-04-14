В Самаре прошел пятый региональный финал всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству

В Самаре на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева состоялся региональный финал всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

По итогам олимпиады были определены победители, которые получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в более 50 университетов страны, а также возможность пройти специальную программу по развитию предпринимательских компетенций и своих проектов.

До конца апреля региональные финалы также пройдут в Хабаровске, Санкт-Петербурге и Москве. Ранее финальные мероприятия состоялись в Ростове-на-Дону, Пятигорске, Тюмени и Томске. Всего по итогам девяти региональных финалов будут определены 27 победителей — по три в каждом федеральном округе. Самые лучшие участники смогут пройти профильные стажировки в региональных Технопарках, принять участие в акселерационных программах и получить поддержку проектов со стороны партнеров.

Олимпиада школьников по предпринимательству — это всероссийский профориентационный проект для учащихся 9-11 классов, направленный на развитие предпринимательского мышления и поддержку талантов молодежи, что является одной из ключевых целей развития России до 2030 года. Во втором сезоне участие в ней приняли около 13 тыс. старшеклассников со всей страны, а в финалы вышли более 400 лучших участников.

Андрей Сазонов