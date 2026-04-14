Ледовый дворец и театр Кадышевой подписали мировое соглашение

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение по спору ОАО «Дворец спорта» (юридическое лицо Ледового дворца на проспекте Пятилеток) с театром народной музыки и песни «Золотое кольцо» певицы Надежды Кадышевой. Истец требовал около 1,8 млн рублей за неисполнение обязательств по двум контрактам, заключённым до концерта, состоявшегося в июле 2025 года. Стороны договорились о выплате 1,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге утвердили мировое соглашение между ОАО «Дворец спорта» и театром Кадышевой

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Как следует из картотеки арбитражных дел, мировое соглашение утверждено судом 14 апреля. Истец отказывается от претензий в полном объеме, ответчик обязуется добровольно выплатить неустойку в размере 200 тысяч рублей и сумму неосновательного обогащения в размере 932 тысяч рублей до 26 мая 2026 года. Также ответчик компенсирует истцу 30% государственной пошлины — 55 тысяч рублей — до 15 мая. Оставшиеся 70% пошлины будут возвращены «Дворцу спорта» из бюджета.

О регистрации иска «Дворца спорта» стало известно в ноябре 2025 года. Как следует из материалов дела, Ледовый дворец также требовал выплаты пеней по обоим контрактам, начисленных с 29 сентября по день фактической уплаты денег из расчета 0,1% за каждый день от сумм неустойки и задолженности.

Концерт Надежды Кадышевой состоялся 26 июля 2025 года на площадке Ледового дворца. Билеты, по данным СМИ, были раскуплены за несколько дней. Именно эти гастроли, по всей видимости, и стали предметом финансового спора между площадкой и коллективом.

Это не первый судебный спор с участием театра Кадышевой. В картотеке арбитражных дел, в частности, значится иск челябинского автора песен Александра Незванова, требовавшего 5 млн рублей за использование песни «Ветер туман несет» без его согласия и без отчисления роялти. Также зафиксирован иск Всероссийского авторского общества, представлявшего интересы авторов Виктора и Ксении Пелинягра.

Параллельно 16 февраля 2026 года стало известно о еще одном иске к театру «Золотое кольцо» — уже от индивидуального предпринимателя М. А. Обушенкова, требовавшего более 2,1 млн руб. Причина — «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств» по договорам возмездного оказания услуг.

Полина Пучкова