Гендиректором аэропорта Владикавказ стал Андрей Чурюмов

Генеральным директором аэропорта Владикавказ назначен Андрей Чурюмов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Фото: пресс-служба аэропорта Владикавказ

Отмечается, что господин Чурюмов работает в гражданской авиации около 30 лет. Начинал свой путь с работы в службе авиационной безопасности. С 2018 года занимал должность заместителя директора ОАО «Международный аэропорт Владикавказ». Высшее образование получил в Московском государственном техническом университете гражданской авиации.

В команде «Новапорт Холдинг» Андрей Чурюмов работает на протяжении восьми лет.

Константин Соловьев

