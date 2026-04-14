Самозанятые просят остаться

Бизнес просит продлить режим самозанятых и увеличить лимиты по доходам, причем сразу в полтора раза, примерно до 3,5 млн руб. в год. Нынешний порог устарел из-за инфляции и больших расходов на бизнес, заявил ТАСС эксперт Торгово-промышленной палаты Алексей Крылов. Предполагается, что режим самозанятости будет действовать до конца 2028 года.

Бизнес уверен, что его нужно продлить, рассказала вице-президент ТПП Елена Дыбова. А вот с пересмотром порога выручки, по ее словам, согласны не все:

«Режим самозанятых надо точно реформировать и проанализировать те итоги, которые он показал. Сейчас, к сожалению, больше половины самозанятых вообще не пробивают никаких чеков, некоторые показывают минимальную выручку. Мы сторонники того, что в целом режим как таковой должен остаться. Он доказал, что у него есть определенные ниши, эффективность, но его нужно модернизировать.

В частности, следует совершенно четко определить, в каких отраслях он может применяться, а в каких — нет. Конечно, нужно ввести одинаковую ответственность за сокрытие выручки. Знаем, что сейчас повышают штрафы для предпринимателей за непробитые чеки. Такую же ответственность нужно вводить наверное, и для тех, кто все эти годы, к сожалению, не показывает никакой выручки.

По данным налоговой службы о максимальной выручке отчитываются менее 1% самозанятых. В чем смысл увеличения объема, если они все работают в пределах и не дотягивают даже до 2 млн руб.? Зачем увеличивать этот порог до 4 млн руб.? Так что никаких обращений в правительство по его повышению мы не направляли».

Режим самозанятых с налоговой ставкой в 4% и 6% действует с 2019 года как эксперимент. По данным ФНС, к апрелю в таком статусе работают 16 млн человек. Предприниматели уже думают, в какой налоговый режим им переходить в 2028-м, однако надеются, что эксперимент власти все-таки продлят, поделилась самозанятая декоратор Александра:

«У меня когда-то было зарегистрировано ИП, и я очень много теряла. Отчисления в налоговую, Пенсионный фонд, еще что-то… Это было так тяжело и муторно, и в моем случае совершенно неоправданно. Получалось, что из 12 месяцев 30 дней в году я полностью перечисляла все обязательные платежи. Поэтому я закрыла ИП и не хочу к этому пока что возвращаться, стала самозанятой. Придется подстраиваться.

В моем случае, если какой-то начинается проект, можно открыть ИП, потом по окончанию проекта его закрыть, а потом опять открыть. Когда уже рука будет набита, это будет не так сложно. Многие крупные декораторы уже работают как ИП. У некоторых компаний действуют соответствующие требования».

За март самозанятые перечислили в казну больше 12 млрд руб. при выручке в 280 млрд руб., следует из данных ФНС. Селлер Юлия считает, что если режим продлят, то лимит по доходам стоит увеличивать:

«Сложнее дается подача всех этих деклараций. Я в этом ничего не понимаю, придется нанимать, наверное, бухгалтера. С режимом самозанятости разобраться было легко, а с режимом ИП станет сложнее, особенно если перейти на систему доход-расход, учитывая, что я с цифрами вообще не дружу. При этом я не одна самозанятая в семье, у меня есть родственники, которые работают в таком же статусе и занимаются, например, оказанием услуг либо сдачей квартир в аренду. То есть это очень удобно для рантье.

Нужно эти доходы тоже показывать? И что, человеку для этого открывать ИП и делать отчисления в Пенсионный фонд? Я, например, тоже сдаю квартиру в аренду и тоже это провожу через самозанятость, это очень удобно. Чеки в налоговую формируются буквально из приложения на телефоне.

Что касается лимитов, то какие-то материалы для своего производства, которые стоили лет пять назад 500 руб., сейчас обойдутся в 1 тыс. руб. Соответственно, мой продукт дорожает. Я его продаю в том же объеме, соответственно, все равно этот лимит нужно увеличить в два раза как минимум. В оборот я вынуждена укладываться, из него пока выходить не хочу, пока есть еще возможность остаться в этом статусе».

В прошлом году Совет федерации предлагал сократить срок режима до 2026-го. В правительстве тогда заявили, что статус самозанятого никак не изменится до конца эксперимента, и это принципиальная позиция.

Егор Парфенов