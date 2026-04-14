Прокуратура обнаружила, что самарскую комиссию по ЧС возглавляет не тот чиновник

Надзорное ведомство опротестовало положения закона Самарской области о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Они касаются ситуации с руководством профильной комиссии по ЧС. Об этом стало известно на заседании комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности и правопорядку во вторник, 14 апреля.

Представитель прокуратуры Самарской области Люция Салахова отметила, что в настоящее время региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям возглавляет первый заместитель губернатора Самарской области – председатель правительства Виталий Шабалатов, что противоречит требованиям федерального законодательства. Руководить такими комиссиями могут высшие должностные лица субъекта РФ. В данном случае речь идет о губернаторе Самарской области Вячеславе Федорищеве.

Представители профильного комитета поддержали прокурорский протест. Решение будет направлено председателю самарской губдумы Геннадию Котельникову для внесения в проект повестки заседания регионального парламента.

