Под Ярославлем на срочный ремонт закроют мост

В селе Белогостицы Ростовского округа в 6:00 15 апреля будет закрыт проезд по мосту через реку Вексу в связи с необходимостью проведения аварийных работ по ремонту опор сооружения. Об этом сообщили в правительстве области.

Глава Ростовского округа Андрей Шатский добавил, что ремонт проведет «Ярдормост». Для информирования водителей будут выставлены информационные щиты с указанием схемы объезда.

Автобусы будут довозить жителей сел Лазарцево, Угодичи, Васильково и Мосейцево до моста, после чего пассажиры смогут перейти пешком на другой берег, где их встретит другой автобус. Расписание останется прежним. Ученики Белогостицкой школы будут на два дня переведены на дистанционный формат обучения.

Открытие движения по мосту запланировано на 6:00 17 апреля. Однако, как отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко, возможны задержки.

