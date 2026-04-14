Алексей Русских предложил создать цифровой профиль склонностей школьника

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, выступая во вторник на пленарном заседании Форума развития Ульяновской области, предложил создать цифровой профиль ученика.

«Предлагаю запустить проект “Цифровой профиль ученика”. Суть: у каждого школьника, начиная с пятого класса, появляется цифровое портфолио, куда заносятся его успехи, склонности, его активности, рекомендации учителей. На основе этих данных система с помощью искусственного интеллекта помогает выбрать индивидуальную траекторию для ребенка: какие кружки стоит посещать, в каких олимпиадах участвовать, какие предметы изучать углубленно, какие экзамены сдавать. А к 9-му и 11-му классу ребенок и семья получат готовую рекомендацию — в какой колледж, профильный класс или вуз ему лучше поступать, чтобы максимально реализовать свои способности», — пояснил губернатор, отметив, что «речь идет о максимально раннем профопределении со школьной скамьи».

Глава региона также в своем выступлении предложил создать сеть межшкольных мастерских и лабораторий в опорных населенных пунктах, отметив, что «в маленькой школе невозможно создать современный кабинет технологии с 3D-принтерами или хорошую химическую лабораторию, но для нескольких сельских школ можно сделать один оснащенный центр в крупном населенном пункте». «И тогда ребенок из глубинки будет иметь те же возможности, что и его сверстник в Ульяновске»,— сказал Алексей Русских.

Выступление губернатора на Форуме развития Ульяновской области было посвящено подведению итогов деятельности Алексея Русских за пять лет нахождения на посту главы региона и стратегическим задачам развития области на период до 2036 года.

Сергей Титов, Ульяновск