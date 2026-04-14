Алексей Русских предложил создать цифровой профиль склонностей школьника

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, выступая во вторник на пленарном заседании Форума развития Ульяновской области, предложил создать цифровой профиль ученика.

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

«Предлагаю запустить проект “Цифровой профиль ученика”. Суть: у каждого школьника, начиная с пятого класса, появляется цифровое портфолио, куда заносятся его успехи, склонности, его активности, рекомендации учителей. На основе этих данных система с помощью искусственного интеллекта помогает выбрать индивидуальную траекторию для ребенка: какие кружки стоит посещать, в каких олимпиадах участвовать, какие предметы изучать углубленно, какие экзамены сдавать. А к 9-му и 11-му классу ребенок и семья получат готовую рекомендацию — в какой колледж, профильный класс или вуз ему лучше поступать, чтобы максимально реализовать свои способности», — пояснил губернатор, отметив, что «речь идет о максимально раннем профопределении со школьной скамьи».

Глава региона также в своем выступлении предложил создать сеть межшкольных мастерских и лабораторий в опорных населенных пунктах, отметив, что «в маленькой школе невозможно создать современный кабинет технологии с 3D-принтерами или хорошую химическую лабораторию, но для нескольких сельских школ можно сделать один оснащенный центр в крупном населенном пункте». «И тогда ребенок из глубинки будет иметь те же возможности, что и его сверстник в Ульяновске»,— сказал Алексей Русских.

Выступление губернатора на Форуме развития Ульяновской области было посвящено подведению итогов деятельности Алексея Русских за пять лет нахождения на посту главы региона и стратегическим задачам развития области на период до 2036 года.

Сергей Титов, Ульяновск