Астраханский чиновник предстанет перед судом за отсутствие воды в трех селах

В Красноярском районе Астраханской области перед судом предстанет бывший замначальника управления капстроительства. Его обвиняют в халатности при реконструкции сетей водоснабжения (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Согласно данным райсуда, 9 апреля на рассмотрение поступило дело Алексея Вереина. На сайте администрации Красноярского округа он все еще числится заместителем начальника УКС.

Дело касается проекта реконструкции сетей водоснабжения в селе Забузан, поселков Солнечный и Воробьевский. Согласно порталу ЕИС «Закупки», в августе 2022 года УКС Красноярского района заключило контракт стоимостью 3,5 млн руб. с астраханским ООО «Инженерные решения» на разработку проекта. Подрядчик должен был завершить работу 30 декабря того же года.

Однако, как установил СК, заместитель начальника УКС Алексей Вереин вовремя не представил подрядчику необходимые исходные данные по проекту. В итоге работы затянулись, муниципальный контракт расторгли в июле 2024 года. При этом стоимость работ уже по новому аналогичному контракту увеличилась на 2 млн руб. Жители трех населенных пунктов остались без обещанного улучшения водоснабжения.

На «Госзакупках» указано, что второй контракт стоимостью 5,5 млн руб. был заключен в октябре 2024 года с ООО «ФОРБ» из Москвы. Согласно техзаданию, работы требовалось завершить до конца года. Однако на ЕИС указано, что они продолжаются до сих пор. Последний раз информацию в карточке контракта обновляли в январе 2025 года.

Нина Шевченко