Путин утвердил 40 членов Общественной палаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 40 членов Общественной палаты по квоте главы государства. Обновление состава произошло впервые с апреля 2023 года: тогда список обновился ровно на четверть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Общественная палата состоит из 172 человек. Из них 40 назначает президент, 89 делегируют общественные палаты регионов, еще 43 — общественные объединения и НКО. Срок полномочий палаты составляет три года.

Президент выбирает кандидатов из числа россиян, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, после консультаций с общественными объединениями, некоммерческими организациями и академиями наук. Не менее половины кандидатов должны представлять профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей, а также другие НКО, созданные для защиты интересов профессиональных и социальных групп.