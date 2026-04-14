В Татарстане выделят 44,9 млн на выплаты беременным студенткам

В бюджете Татарстана на этот год предусмотрено 44,9 млн руб. на поддержку беременных студенток. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

При постановке на учет по беременности обучающиеся очной формы смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч руб.

Предполагается, что данной мерой поддержки в течение года воспользуются 449 студенток.

Инициатива призвана снизить риски, связанные с материальными трудностями во время беременности.

Анна Кайдалова