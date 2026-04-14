Губернатор Ульяновской области предложил перевести все справки в «цифру»

«Мы должны убрать бюрократические барьеры. Наша задача — перейти к проактивным сервисам, чтобы движение справок происходило только по цифровым каналам», — заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских во вторник в своем выступлении на региональном Форуме развития, говоря о вопросах демографии, поддержки семей и о социальных проблемах.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Выступление губернатора на пленарном заседании Форума развития Ульяновской области было посвящено подведению итогов его деятельности за последние пять лет и стратегическим задачам развития региона на период до 2036 года.

Сергей Титов, Ульяновск