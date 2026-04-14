«Недружественные» пошлины

Косметика и одежда из Европы могут подорожать вплоть до 30%. Всему виной — новые таможенные доначисления, говорят опрошенные “Ъ FM” юристы и предприниматели. По их словам, речь о продукции из перечня недружественных стран, которую импортеры закупают в государствах-членах Евразийского экономического союза. Первым на проблему обратил внимание Forbes.

До конца 2025-го такие товары не облагались дополнительными пошлинами, и это было на руку бизнесу, пояснил партнер юридической фирмы BGP Litigation Александр Кирильченко:

«Во Евразийском союзе, куда входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения, действуют другие ставки, они ниже. Для примера — ввозная таможенная пошлина на косметику в Евразийском союзе составляет 6,5%, а с 2022 года Россия установила на такой товар из европейских стран ставку в 35%. Получается, что такая продукция приезжает, например, в Казахстан, оформляется там и растаможивается по стандартной ставке, которая существенно ниже.

Конечно же, бизнесу стало интересно не завозить косметику из-за рубежа, а покупать ее в сопредельных странах. В январе 2023 года Федеральная таможенная служба разъяснила, что раз у нас единый Евразийский таможенный союз, то доплачивать второй раз таможенные пошлины не нужно.

Но я на практике столкнулся с подобными проверками в конце 2025 года, когда отдельные российские таможни начали проверять поставки товаров из сопредельных стран. Доначисляли как раз разницу таможенной пошлины между стандартной ставкой, которая действует в ЕАЭС, и повышенной, которую ввели в России в 2022 году. Мне удалось обжаловать эти решения и вернуть компаниям излишне уплаченные таможенные пошлины».

Повышенные ставки на товары, которые производят в странах из списка недружественных, действуют до конца 2027 года. В некоторых случаях разница с пошлинами Евразийского союза весьма значительная, подчеркнула сооснователь платформы для бизнеса Digital VED Анна Фомичева:

«Случаи доначислений участились в конце 2025-го-начале 2026-го. Повышенные ставки варьируются от 15 до 50% от таможенной стоимости в зависимости от категории товара. Например, на одежду из синтетики из Прибалтики — 50%, на косметику из Польши — порядка 35%, шампуни, дезодоранты — более 35%. Эта схема была очень популярна в 2024-м, когда объем параллельного импорта составил около $38 млрд. В 2025-м на фоне усиления контроля объем снизился на 45%, до $20 млрд за январь-ноябрь.

Я рекомендую пересматривать цепочки поставок и следить, чтобы они шли с полным пакетом документов и подтверждением стоимости».

Действия таможни противоречат законодательству, и их можно оспорить, но, вероятно, вскоре власти устранят правовую коллизию, считает глава Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов:

«Такая практика идет вразрез с базовыми принципами ЕАЭС, которые предполагают свободное перемещение товара внутри союза, если они прошли таможенную очистку одной из стран-его участниц. Происходит двойная уплата таможенных пошлин, что, безусловно, не соответствует законодательству и международным договорам Российской Федерации.

Однако это никогда не мешало, например, вводить в структуру утильсбора с автомобилей недоплаченные, по мнению правительства, таможенные пошлины. Так что сказать, что это кого-то остановит, наверное, нельзя. Это может касаться любого товара, не только косметики, одежды и электронной техники. По идее, речь может идти и об оборудовании. Прогноз подорожания в этой ситуации делать тоже бессмысленно, потому что все зависит от того, что ФТС посчитает недоплаченными таможенными пошлинами».

“Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от Федеральной таможенной службы. Кроме того, правительство установило новые сроки системы подтверждения ожидания товаров. Как пишут «Ведомости», механизм полноценно заработает уже с 1 июня. Предприниматели должны будут еще до ввоза продукции на территорию России направить так называемый обеспечительный платеж. Мера позволит гарантировать поступление НДС в бюджет.

Никита Путятин