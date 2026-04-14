Строителя вывели на «Чистые воды»

К четырем годам условно приговорил Мещанский райсуд Москвы бывшего гендиректора ООО «РКС-Чистые воды» Альфреда Галиева. Его признали виновным в хищении 32,4 млн руб. путем завышения стоимости работ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края. При этом суд учел, что господин Галиев не только искренне раскаялся в ходе следствия, но, исполняя досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил о другом тяжком преступлении, совершенном «высокопоставленным лицом».

Перед началом оглашения приговора Альфред Галиев заметно нервничал. Но, когда судья сообщила, что назначила условный срок, радостно улыбнулся и обнялся со своим адвокатом Русланом Закалюжным.

Во время прений сторон прокурор просила признать Альфреда Галиева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначить ему три года заключения.

Столь мягкое наказание она мотивировала тем, что подсудимый признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, погасил часть ущерба, а самое главное — сообщил следствию о противоправной деятельности некоего «высокопоставленного лица» (имя не разглашалось), которое причинило государству намного больший ущерб, чем был установлен по данному делу.

Защита господина Галиева настаивала на условном сроке. При этом адвокат Закалюжный обращал внимание суда, что его подзащитный совершил мошеннические действия под влиянием своего заместителя Елены Орловой. По мнению адвоката, она и посоветовала создать ООО «Проект-строй», куда были формально трудоустроены сотрудники «РКС-Чистые воды», чтобы получать дополнительные средства.

Дело госпожи Орловой суд рассмотрит не в особом, а обычном порядке. В пользу подсудимого Галиева свидетельствовали и награды, которыми он был отмечен за строительство объектов к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, Универсиаде и другим важнейшим для страны соревнованиям.

Как сообщал “Ъ”, уголовное дело Альфреда Галиева расследовало ГСУ ГУ МВД по Москве. По версии следствия, хищение фигурант совершил в ходе исполнения программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края», на реализацию которой в 2022 году было выделено свыше 66,2 млрд руб. бюджетных средств.

Их распределением занималось федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (РКС). Для подготовки работ оно учредило ООО «РКС-Чистые воды», с которым заключило 17 договоров на разработку проектно-сметной документации очистных сооружений. Однако возглавивший общество господин Галиев по совету своего заместителя создал подставную структуру, на счет которой в феврале 2023 года перевел по фиктивным договорам реконструкции очистных сооружений, 32,4 млн руб. По решению суда с господина Галиева взыщут данную сумму в пользу «Чистых вод», признанных потерпевшей стороной.

Алексей Соковнин