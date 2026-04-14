В НМИЦ заявили о планах зарегистрировать вакцину от рака крови в 2026 году

Российский CAR-T-клеточный препарат «Утжефра» для лечения рака крови может быть зарегистрирован уже в 2026 году. Об этом сообщила гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Елена Паровичникова. По ее словам, препарат уже прошел клинические исследования.

«Относительно "Утжефра", я надеюсь, в этом году положительное решение (о регистрации.— “Ъ”) будет принято»,— сказала госпожа Паровичникова. Она отметила, что НМИЦ сейчас готовит для этого пакет документов. Гендиректор центра напомнила, что препарат «Утжефра» будет бесплатным по программе госгарантий. Поскольку технология, лежащая в основе CAR-T-клеточных продуктов, известна, экспертные центры в России могут подготовить индивидуальную терапию для каждого пациента.

CAR-T-терапия предполагает генетическое перепрограммирование Т-клеток пациента для борьбы с раком, чаще всего при заболеваниях крови. Такая терапия помогает пациентам, для которых оказалась неэффективна химиолучевая терапия. «Утжефра» (непатентованное название — гемагенлеклейцел) предназначена для лечения В-клеточных злокачественных новообразований (группа онкологических заболеваний лимфатической системы). Разработка препарата велась с 2022 года. В декабре 2024 года началось первое клиническое исследование «Утжефры».