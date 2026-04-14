Алексей Русских выступил с инициативами по улучшению демографической ситуации

Во вторник, выступая на пленарном заседании перед участниками регионального Форума развития Ульяновской области, губернатор региона Алексей Русских рассказал об итогах своей деятельности за прошедшие пять лет руководства регионом и об основных стратегических векторах развития Ульяновской области до 2036 года.

Отмечая, что в основу разработанной областным правительством стратегии развития региона до 2026 года заложена «человекоцентричность», он отметил ряд проблем и слабых сторон, которые тревожат и которые необходимо решать и исправлять.

Самое болезненное, по словам губернатора, — снижение численности населения региона в последние несколько десятилетий (последний раз устойчивый рост населения Ульяновской области наблюдался в далеком 1995 году), «естественная убыль и отток населения составляют в год несколько тысяч человек». «Это наш главный вызов», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что, согласно новой стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года, коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,67 (что все равно ведет к убыли населения).

«Давайте честно. Без перелома в сознании семей, без реального желания людей рожать второго, третьего, четвертого ребенка мы этих результатов не достигнем. Поддержка должна быть такой, чтобы многодетность перестала восприниматься как подвиг или как путь в бедность», — сказал губернатор.

Отмечая, что главным тормозом для принятия родителями решений о рождении второго и последующих детей является жилищный вопрос, губернатор отметил, что намерен выйти в федеральный центр с инициативой запустить нацпрограмму «Семейный капитал на жилье», по которой при рождении второго ребенка семья получала бы сертификат на целевое погашение части ипотеки, а при рождении третьего ребенка остаток ипотечного кредита гасился бы полностью за счет госбюджета. «Это станет мощным и понятным стимулом», — заметил глава региона.

Вторая инициатива, выдвинутая губернатором «на обсуждение», — региональный «Семейный налоговый вычет плюс», «не просто стандартный вычет по НДФЛ, а увеличенный в два раза на третьего и каждого последующего ребенка», «чтобы в семье, где трое детей, налоговая нагрузка на родителя была минимальной, почти символической».

Алексей Русских также предложил развивать среду для детей: сеть семейных многофункциональных центров в шаговой доступности — места, «где под одной крышей есть и садик на несколько часов, и продленка для школьников, и кружки, и секции, и комната, где можно оставить ребенка», чтобы снизить нагрузку на родителей, которые понимают, что с каждым новым ребенком дистанции «марафона» по детсадам, кружкам и секциям только увеличиваются.

Впрочем, глава региона заметил, что «одними этими мерами демографию не переломить», «нужна еще и уверенность в завтрашнем дне — в работе, в доходах, в медицине, в образовании».

Сергей Титов, Ульяновск