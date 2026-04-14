Айрат Фаррахов сложил полномочия депутата Госдумы

Айрат Фаррахов завершил работу депутатом Государственной Думы России и назначен исполняющим обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он занимал пост депутата 10 лет. По его словам, за время последнего созыва он стал автором и соавтором 62 законопроектов, а также рассмотрел более 5,3 тыс. обращений граждан.

Господин Фаррахов отметил, что принял предложение раиса Татарстана Рустама Минниханова вернуться в университет и продолжить работу в сфере образования.

Анна Кайдалова