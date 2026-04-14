В Самарской области зафиксировано подтопление двух дачных участков и участка дороги

По состоянию на 14:00(MSK+1) в Самарской области зафиксировано подтопление двух дачных участков на полуострове Копылово и СНТ «Гидромеханизатор», а также участка дороги, ведущего к городскому пляжу Новокуйбышевска в поселке Гранный. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Режим повышенной готовности введен в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Волжском и Красноярском районах.

«В муниципальных образованиях развернута группировка сил: более 3300 человек и 800 единиц техники, включая 21 плавсредство. От МЧС — еще 1000 человек, 200 единиц техники и 15 плавсредств», — сообщает глава региона.

Руфия Кутляева