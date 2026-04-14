«Молот» продлил контракт с нападающим

Пермский хоккейный клуб «Молот» продолжает подписывать контракты с игроками, которые хорошо себя зарекомендовали в прошедшем сезоне. Форвард Руслан Галимзянов остается в составе пермской команды.

Прошедший сезон стал для 25-летнего хоккеиста самым результативным за время выступления в рамках Всероссийской хоккейной лиги. В 60 матчах форвард пермского клуба набрал 19 (9+10) баллов по системе «гол+пас». За пермский клуб игрок выступает с 2023 года, и за этот период провел 143 матча, в которых набрал 49 (24+25) баллов за результативность.

Напомним, что днем ранее первый новый контракт с «Молотом» оформил защитник Николай Глухов.