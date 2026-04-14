Адица Берзения в новом проекте Oskelly

Платформа Oskelly представила новую съемку, в которой приняла участие модель Адица Берзения — она стала героиней редакционного проекта и дала интервью о своей карьере и личных ценностях. Берзения — одна из заметных моделей нового поколения и лицо дебютного показа Chanel под руководством креативного директора Матье Блази.

В съемке, созданной фотографом Сашей Нестеровой и стилистом Лилей Симонян, модель предстает в пяти образах, отражающих разные этапы ее жизни — от детства в Сухуме до работы с французским Домом. Отдельное внимание Адица уделяет теме культурной идентичности, подчеркивая, что ее происхождение из Абхазии влияет на формирование визуального образа и профессиональной позиции. По словам модели, ощущение ответственности за представление своей страны возникло у нее еще в начале карьеры и остается важной частью ее работы. Полная версия интервью опубликована в социальных сетях Oskelly.