В Челнах до 2046 года построят промышленный парк «Мастер»

В Набережных Челнах до 2046 года планируют создать промышленный парк «Мастер». Соответствующий проект постановления Министерства экономики Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

Проект реализуется по поручению раиса республики Рустама Минниханова. Общий объем инвестиций в строительство инфраструктуры оценивается в 200 млрд руб. Управляющей компанией выступает ООО «Набережночелнинский промышленный парк „Мастер“».

Предполагается, что часть затрат управляющей компании может быть компенсирована за счет федеральных субсидий.

Анна Кайдалова