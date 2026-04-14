Госдума одобрила в первом чтении проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предоставляет доступ Минобороны России к сведениям из госреестра ЗАГС. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Согласно законопроекту, оборонное ведомство сможет запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. Как отмечается в пояснительной записке, мера необходима, чтобы упростить получение соцподдержки для военнослужащих и их семей, а также оптимизировать воинский учет.

Законопроект в Госдуму внесли 21 марта. Авторами выступают группа депутатов во главе с главой комитета по защите семьи Ниной Останиной. Проект намерены исполнить за полгода после того, как его подпишет президент России Владимир Путин.