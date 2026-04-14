В Калининградской области запретят готовить шашлык на открытом огне

С 15 апреля по 31 мая в регионе вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление анонсировал губернатор Алексей Беспрозванных.

С 15 апреля по 31 мая в Калининградской области вводится особый противопожарный режим

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рамках режима запрещается приготовление пищи на открытом огне, разведение костров в лесных массивах, а также сжигание мусора и сухой растительности. Нарушение установленных ограничений влечет наложение административных штрафов, а в случаях причинения значительного ущерба — уголовную ответственность.

Кирилл Конторщиков