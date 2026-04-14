Прикамье вошло в тройку лидеров по объему привлеченных средств по нацпроектам технологического лидерства

Пермский край занял третье место среди субъектов РФ по объему средств, привлеченных предприятиями в 2025 году в рамках национальных проектов технологического лидерства. К ним относятся нацпроекты «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Средства производства и автоматизации», «Беспилотные авиационные системы» и «Новые материалы и химия». Об этом сообщает пресс-служба краевого минпромторга.

Доля Прикамья в общем объеме мер поддержки превысила 10% наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Пермский край занял также восьмое место в рейтинге регионов РФ по объему налоговых платежей в промышленности.

Поддержка предприятий в рамках реализации национальных проектов технологического лидерства включает в себя гранты, субсидии, льготные займы и прочее. Например, программа «доращивания» технологических компаний предполагает поддержку проектов, связанных с разработкой или доработкой, созданием или расширением производства и внедрением новой продукции под конкретные задачи отечественных корпораций. Программа предусматривает целевое, безвозмездное и безвозвратное грантовое финансирование от 25 до 250 млн руб. при софинансировании не менее 50% от суммы гранта и на срок не более трех лет.

Также сейчас открыт отбор на финансовое обеспечение мероприятий по проведению НИОКР в области средств производства электроники. Субсидия может достигать 2,5 млрд руб. на срок проекта (не более 500 млн руб. в год), а софинансирование требуется в размере 10%. В рамках этой меры поддержки могут быть субсидированы расходы на выполнение НИОКР, оплату труда работников, занятых ими, приобретение у российских и иностранных организаций неисключительных лицензий на результаты интеллектуальной деятельности, проведение исследований, изготовление опытных образцов, макетов и стендов и другие.

Еще одна мера поддержки — возмещение 20% расходов на внедрение промышленной робототехники организациям обрабатывающей промышленности. Предельный размер субсидии — 50 млн руб., срок внедрения — до 31 декабря. Заявки принимаются до 1 мая.