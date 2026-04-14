В Ярославле обсудили развитие и эффективность мер поддержки МСП

В Ярославле 14 апреля прошло расширенное заседание президиума Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Ярославской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов и председатель Координационного совета Александр Кучменко

Фото: Правительство Ярославской области Министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов и председатель Координационного совета Александр Кучменко

В заседании участвовали бизнесмены, представители органов власти и местного самоуправления, инфраструктуры поддержки и общественных объединений. По словам министра инвестиций и промышленности региона Александра Ольхова, сейчас малый и средний бизнес работает в непростых условиях, при этом в секторе наблюдается положительная динамика.

«По данным Федеральной налоговой службы, за последний год количество субъектов МСП в регионе увеличилось более чем на 1,5 тыс., а численность занятых в секторе, включая самозанятых, превысила 270 тыс. человек»,— пояснил господин Ольхов.

Он рассказал, что с 2023 года в области реализуется программа по обучению сотрудников органов местного самоуправления для проведения консультаций по мерам поддержки предпринимателей во всех сферах.

«Обучение проводится на безвозмездной основе, а его эффективность подтверждается высокой оценкой со стороны предпринимателей: уровень удовлетворенности консультациями на протяжении двух лет стабильно составляет 99%»,— сообщил министр.

В ходе заседания были обсуждены главные деловые мероприятия в регионе, среди которых День промышленности. В минувшем году он впервые был расширен до пятидневного форума, а в 2026 году по поручению губернатора продлится уже семь дней.

Положительную динамику также демонстрирует инфраструктура поддержки предпринимательства. Ключевым инструментом получения МСП финансирования является Фонд поддержки предпринимательства. В 2025 году бизнесмены смогли привлечь 1,5 млрд руб. банковского финансирования. По итогам первого квартала 2026 года — уже 420 млн руб. Как отметили в правительстве области, этот показатель является рекордным.

Ярославский Центр экспорта последние три года входит в топ-15 лучших центров России. В 2025 году он стал первым и пока единственным в стране, получившим образовательную лицензию. Центр запустил авторскую программу повышения квалификации для экспортеров.

«Наша задача не только сохранять, но и усиливать существующие инструменты поддержки, делая их максимально эффективными и востребованными для бизнеса»,— заключил Александр Ольхов.

Комментируя итоги заседания, председатель Координационного совета Александр Кучменко отметил, что главной задачей органа является вовлечение предпринимателей в выработку госполитики в сфере МСП.

«Сегодня диалог между властью и бизнесом становится регулярным и предметным. Мы работаем по таким направлениям, как налогообложение, имущественные, земельные отношения. Именно такое конструктивное взаимодействие позволяет оперативно реагировать на запросы делового сообщества»,— сказал господин Кучменко.

Алла Чижова