FT: PwC решила реорганизовать консалтинговый бизнес

Консалтингово-аудиторская компания PwC планирует реорганизовать свой глобальный консалтинговый бизнес, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные источники. Целью изменений станет более тесная интеграция операций в разных регионах, «чтобы устранить разрозненность, возникающую при работе нескольких национальных подразделений». По словам источников FT, план призван стандартизировать услуги PwC по всему миру.

В отличие от многих транснациональных корпораций, PwC и другие компании «большой четверки» аудиторов — Deloitte, EY и KPMG — организованы как сеть местных партнерств под эгидой международной зонтичной организации. FT отмечает, что такая структура часто создает сложности при обслуживании транснациональных клиентов.

Британское подразделение PwC UK одним из первых приняло меры по внедрению новой стратегии, сообщив во вторник своим сотрудникам о слиянии подразделений по управлению рисками и консалтингу, а также объединив два из трех консалтинговых подразделений. При этом подразделение по сопровождению сделок останется отдельным. Марко Амитрано, старший партнер PwC UK, сказал: «Это решение направлено на глобальную координацию усилий, и мы возглавляем этот процесс вместе с нашими коллегами в США».

Евгений Хвостик