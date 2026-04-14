Сибайские электросетевики провели уроки по электробезопасности в школах Башкирского Зауралья

В 90 школах Башкирского Зауралья провели занятия по электробезопасности работники Сибайских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») в 2026 году. Внеурочные занятия по предупреждению электротравматизма и пропаганде основ электробезопасности прошли в 44 школах Баймакского, 11 школах Зилаирского, 18 школах Хайбуллинского районов, в 11 и 6 школах городов Сибай и Баймак, соответственно. Электросетевики подробно рассказали учащимся о правилах пользования электроприборами, мерах предосторожности и особенностях поведения возле энергообъектов.

Мастер Зилаирского РЭС ПО «СЭС» ООО «Башкирэнерго» Иштуган Мустафин (справа) и электромонтер Азат Исянгильдин проводят занятие по основам электробезопасности в средней школе с. Ивано-Кувалат Зилаирского района Башкирии

Обучение детей основам электробезопасности проводится в рамках Соглашения о сотрудничестве АО «БЭСК» и Министерства просвещения Республики Башкортостан и направлено на профилактику детского электротравматизма.

