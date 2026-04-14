В Уфе планируют открыть детский культурный центр «БалалариУм»

На базе Уфимской детской филармонии планируют открыть детский культурно-просветительский центр «БалалариУм» (от башкирского слова «балалар» — «дети» и русского «ум»). Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Инициативу планируют реализовать в рамках национального проекта «Семья». Проект участвовал в предварительном отборе для получения федеральной субсидии.

Среди основных целей проекта — разностороннее развитие детей и подростков, приобщение к культурам народов России, укрепление семейных ценностей и так далее.

В «БалалариУме» будет семь тематических пространств, некоторые из которых названы в честь выдающихся уроженцев Башкирии — писателя Сергея Аксакова, композитора Загира Исмагилова, певцов Фидана Гафарова и Юрия Шатунова и других.

