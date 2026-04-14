Рынку труда Ленобласти не хватает 120 тысяч сотрудников

В Ленинградской области на данный момент открыто около 120 тысяч вакансий. Об этом сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости населения Юлия Косарева. Наибольший спрос наблюдается в обрабатывающей промышленности, государственном секторе, а также в сферах образования и здравоохранения.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«При этом 4 106 — те люди, которые пришли в Центр занятости и говорят о том, что они думают о смене работы или поиске новой работы»,— рассказала она.

По словам госпожи Косаревой, значительная потребность в кадрах связана с реализацией крупных инвестиционных проектов, прежде всего в Кингисеппском районе. Там требуется порядка 90 тысяч сотрудников.

Около 70% всех вакансий приходится на высококвалифицированные рабочие профессии.

Матвей Николаев