Нижегородские власти запустили чат-бот для борьбы с вейпами

Министерство образования Нижегородской области сообщило запустило чат-бот в мессенджере МАХ. Через этот чат-бот минобазования рассчитывает получить обратную связь от жителей по вопросам распространения вейпов, в первую очередь — в молодежной среде.

Все желающие могут проинформировать министерство о том, что в непосредственной близости от образовательных учреждений продают вейпы. В ведомстве напомнили, что по закону продажа этих устройств на расстоянии менее 100 м от территорий образовательных учреждений запрещена.

«Неоднократно получали сообщения от граждан о том, что вейп-шопы открываются и ведут торговлю буквально напротив школ, колледжей, вузов. С помощью чат-бота нижегородцы могут сообщить о любой сомнительной точке продажи вейпов и попросить провести проверку. Региональный минобр, прокуратура и управление Роспотребнадзора совместно обработают каждое обращение»,— сообщил замгубернатора Андрей Чечерин.

Также через чат-бот можно сообщать о фактах курения подростков. Жителям предлагают указать, когда и на территории какой именно образовательной организации произошло правонарушение. Эту информация будут направлять директорам учебных заведений для принятия мер по профилактике курения среди детей и подростков. Министерство гарантирует конфиденциальность всех собранных данных.

