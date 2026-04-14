Bloomberg и Forbes узнали о возможном ослаблении ограничений Telegram в России

В России могут ослабить ограничения работы Telegram. Эта мера обсуждается с подачи нескольких высокопоставленных чиновников, которые предупредили о политических и экономических рисках, связанных с ограничением работы интернета. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники во власти, которые знакомы с обсуждением таких мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Источник Forbes.ru, знакомый с обсуждением, также рассказал, что давление на российский сегмент интернета «могут снизить за счет ослабления блокировок Telegram». Собеседник издания поясняет, что разблокировка может помочь снять общественное напряжение, которое нарастает с начала года после налоговых изменений, роста цен и проблем со связью.

«Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан, но сейчас такой период, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге. — После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно и работа будет полностью восстановлена и нормализована».