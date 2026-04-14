Верховный суд объявил конкурс на пост главы коллегии по экономическим спорам

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила конкурс на должность заместителя председателя Верховного суда (ВС) — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Желающим занять этот пост следует поторопиться: документы от претендентов будут принимать в течение всего двух недель, до 28 апреля.

Должность председателя коллегии по экономическим спорам освободилась менее недели назад: 9 апреля ВККС приняла отставку Юрия Иваненко, который уволился по собственному желанию (срок его полномочий истекал только в 2030 году). Господин Иваненко возглавил экономколлегию в 2024 году, сменив на этом посту предыдущего председателя ВС Ирину Подносову, с которой проработал несколько лет. А после смерти госпожи Подносовой в июле 2025 года Юрий Иваненко исполнял обязанности председателя ВС — до тех пор, пока этот пост в конце сентября не занял бывший генеральный прокурор Игорь Краснов.

Осенью прошлого года состав экономической коллегии сократился почти на треть: сразу шесть судей были перенаправлены для работы в административную и гражданскую коллегии. А в феврале 2026 года ВС утвердил новую структуру коллегии по экономическим спорам: вместо трех составов в ней осталось два.

Анастасия Корня