Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд объявил конкурс на пост главы коллегии по экономическим спорам

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила конкурс на должность заместителя председателя Верховного суда (ВС) — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Желающим занять этот пост следует поторопиться: документы от претендентов будут принимать в течение всего двух недель, до 28 апреля.

Должность председателя коллегии по экономическим спорам освободилась менее недели назад: 9 апреля ВККС приняла отставку Юрия Иваненко, который уволился по собственному желанию (срок его полномочий истекал только в 2030 году). Господин Иваненко возглавил экономколлегию в 2024 году, сменив на этом посту предыдущего председателя ВС Ирину Подносову, с которой проработал несколько лет. А после смерти госпожи Подносовой в июле 2025 года Юрий Иваненко исполнял обязанности председателя ВС — до тех пор, пока этот пост в конце сентября не занял бывший генеральный прокурор Игорь Краснов.

Осенью прошлого года состав экономической коллегии сократился почти на треть: сразу шесть судей были перенаправлены для работы в административную и гражданскую коллегии. А в феврале 2026 года ВС утвердил новую структуру коллегии по экономическим спорам: вместо трех составов в ней осталось два.

Анастасия Корня

Новости компаний Все