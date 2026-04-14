Импортозамещенное решение: «Ростелеком» предложил донским операторам связи сервисы для повышения эффективности бизнеса

«Ростелеком» предложил региональным операторам связи простые решения для оптимизации работы, снижения затрат и повышения квалификации сотрудников. Бизнес-завтрак в Ростове-на-Дону объединил ключевых игроков телекомрынка региона, в том числе таких как «ИнТелКом», «Сервис Телеком», «Телеком без границ», «Югтелеком», «ЮгТелСет» и других. В мероприятии также принял участие заместитель министра цифрового развития Ростовской области Антон Кривошеенко.



Антон Кривошеенко, заместитель министра цифрового развития Ростовской области: «Сейчас особенно важно, чтобы отрасль не просто развивалась, а делала это системно и сообща. В условиях стремительных технологических изменений и растущих требований со стороны пользователей именно консолидация усилий позволяет находить наиболее эффективные решения и оперативно внедрять передовые практики. Такой обмен опытом становится мощным стимулом для развития региона и повышения качества телекоммуникационных услуг».

В ходе встречи участники познакомились с современными многофункциональными сервисами от «Ростелекома», созданными в рамках программы по импортозамещению. Эти инструменты позволяют операторам проводить объективные замеры скорости интернета, выявлять и устранять аварии до того, как их заметят пользователи, оптимизировать обслуживание абонентов и планирование задач, а также получать надежный контроль над оборудованием благодаря автоматической диагностике.

Кроме того, «Ростелеком» предложил региональным операторам эксклюзивные условия поставок любого телекоммуникационного оборудования, необходимого для их деятельности. Цифровой провайдер готов обеспечить своим партнерам льготные цены, удобные сроки и комплексное сопровождение — от консультации по выбору решений до их интеграции в существующие сети.

Екатерина Казакова, директор по работе с региональными операторами связи ПАО «Ростелеком»: «Такие встречи у нас проводятся ежегодно. Они помогают нам увидеть проблемы операторов и помочь им в ведении бизнеса. Это важная часть нашей стратегии развития направления B2O (BusinesstoOperator). Регулярный диалог с региональными игроками позволяет нам точно понимать их потребности и адаптировать наши решения под реальные запросы рынка».

Особое внимание на встрече организаторы уделили «Онлайнуниверситету» компании, который открыт для партнеров. Здесь собрано более 500 обучающих модулей по самым современным и востребованным направлениям — от основ программирования и работы с данными до развития управленческих и коммуникативных навыков. Обучение построено на реальных кейсах «Ростелекома», а гибкая система позволяет каждому сотруднику подобрать индивидуальный трек. Это дает специалистам региональных операторов возможность оперативно получать актуальные знания и навыки, необходимые для внедрения передовых решений.

Бизнес-завтрак «Ростелекома» — часть стратегии развития направления B2O (Business-to-Operator). В течение нескольких лет компания провела более 80 таких мероприятий в 40 городах России.

