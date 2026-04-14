В Омске выявили семейную банду, похищавшую деньги страховых компаний

Омские силовики разоблачили преступную группу, которая специализировалась на мошенничестве в сфере страхования. Она насчитывала десять участников, всех их объединяют родственные связи, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники заключали договоры страхования здоровья с профильными компаниями. Затем они заявляли о страховом случае и подавали пакет документов с ложными сведениями о получении увечья, в том числе снимки переломов, которые они находили в интернете.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли подложную медицинскую документацию, которая являлась основанием для оформления выплат. Назначено проведение судебных экспертиз. Предварительное расследование продолжается, рассказала Ирина Волк.

Илья Николаев