ВС Башкирии оставил в силе приговор экс-судье за посредничество во взяточничестве

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор бывшему судье Бижбулякского межрайонного суда Марселю Багаутдинову. В феврале этого года Октябрьский городской суд признал его виновным в посредничестве во взяточничестве с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 291.1 УК) и приговорил его к 4,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Также экс-судья был лишен права в течение двух лет занимать должности в правоохранительной системе.

Как было установлено в суде, летом 2022 года судья хотел помочь подозреваемому в растрате закрыть уголовное дело. Для этого подсудимый предложил следователю райотдела полиции, который вел расследование, 100 тыс. руб. Половину суммы судья положил в бардачок автомобиля сотрудника МВД, но тот доложил о попытке подкупа в УФСБ.

Подсудимый признал вину, отметили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Марсель Багаутдинов был назначен председателем Бижбулякского межрайонного суда в октябре 2015 года. В 2023 году квалификационная коллегия судей досрочно прекратила его полномочия судьи.

