Суд оштрафовал владельца «Пекарни Цех 85» в Петербурге по иску посетительницы

Невский районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал владельца «Пекарни Цех 85» в Санкт-Петербурге на 12 500 рублей за причинение морального вреда жительнице города. Суд установил, что во время посещения кафе она подавилась мороженым «Малиновый плезир», испугалась за свое здоровье и попросила сотрудников вызвать скорую, однако они отказались, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец «Пекарни Цех 85» в Петербурге получил штраф по решению суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пострадавшая просила компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. Суд установил, что через три дня после посещения кафе она обратилась в травмпункт с жалобами на боль в грудной клетке, возникшую в тот же день. При осмотре явных повреждений горла, следов травмирования инородным телом не нашли.

Помимо штрафа суд взыскал с владельца пекарни в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Матвей Николаев