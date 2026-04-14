«Россети Тюмень» в 2026 году направят 5,7 млрд рублей на повышение надежности энергосистемы трех регионов

«Россети Тюмень» приступили к подготовке электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к отопительному сезону 2026/2027 годов. Энергетики отремонтируют более 1,4 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП) и свыше 400 питающих центров, в том числе 216 трансформаторных подстанций. На реализацию запланированных мероприятий системообразующая сетевая компания направит порядка 5,7 млрд рублей.



Производственная программа «Россети Тюмень» предусматривает замену и усиление около 6,6 тысячи опор ЛЭП. Для повышения грозоупорности энергообъектов специалисты обновят свыше 3,6 тысячи контуров заземления, заменят 37 километров грозотроса и более 24 тысяч изоляторов. На питающих центрах будет выполнен капремонт 57 силовых трансформаторов и 435 единиц коммутационного оборудования. Помимо этого, энергетики расчистят 3,6 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности и установят свыше семи тысяч птицезащитных устройств.

Крупнейшая сетевая компания Западной Сибири осуществляет последовательную и непрерывную работу для сохранения системной надежности энергоинфраструктуры с целью создания комфортной среды для жизни людей и ведения предпринимательской деятельности. Всего с 2020 года на обеспечение стабильного функционирования электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО «Россети Тюмень» направили около 30 млрд рублей.

АО «Россети Тюмень»