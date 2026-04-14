Двое террористов-смертников подорвались в Алжире во время визита папы Льва XIV

В Алжире произошел теракт с участием смертников. Они подорвали себя возле центрального полицейского участка города Блида, который находится в нескольких десятках километров от столицы. По меньшей мере один полицейский пострадал, сообщают африканское агентство APAnews и марокканское Hespress. Происшествие совпало с визитом папы римского Льва XIV в страну.

Теракт произошел вчера. Смертники активировали пояса шахидов до того, как успели приблизиться к участку. Дежурный полицейский заметил их, и террористы, вероятно, решили подорвать себя раньше времени, пишет Le Monde.

Во французских дипломатических кругах не сомневаются, что произошедшее связано с приездом понтифика в страну, отмечает газета. «Террористы хотели наказать Алжир за прием лидера неверных. Это также послание президенту (Алжира.— "Ъ") Теббуну, который осмелился принять папу на исламской земле»,— заявил источник Le Monde.

В течение нескольких часов после случившегося правительство Алжира скрывало информацию о теракте, сообщает французская пресса. Сопровождающие понтифика лица узнали о произошедшем с большой задержкой. Официальные представители Ватикана предпочли не давать никаких комментариев о произошедшем.

На расписание визита понтифика в Алжир теракт не повлиял. В проповеди он призвал руководство Алжира «способствовать созданию живого, динамичного и свободного гражданского общества», высказался в защиту прав мигрантов, напомнил о трагических событиях «Черного десятилетия» — гражданской войны в Алжире между правительством страны и исламистскими группировками.

Лев XIV стал первым папой римским, посетившим Алжир. Его турне по Африке продлится до 23 апреля и охватит Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею.