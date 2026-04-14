В Армении заявили, что не будут воевать с Россией

Cпикер парламента Армении Ален Симонян заявил, все существующие в отношениях с Россией проблемы будут обсуждаться и решаться. По его словам, Армения не представляет никакой угрозы для своего союзника.

«Мы с Россией не собираемся воевать. Все вопросы будут озвучены, будем стремиться двигаться вперед, решая их. Мы не представляем угрозу для России, и у нас нет намерения стать угрозой»,— сказал Ален Симонян журналистам (цитата по News.am). Так он прокомментировал сообщения о том, что у армянского бизнеса начались трудности в России.

В начале апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что страна заинтересована в наращивании торговли с Арменией, но, если присутствие российских компаний не соответствует интересам республики, «справедливо будет спросить»: «почему армянские компании и предприниматели могут присутствовать и зарабатывать в России?».

На прошлой неделе Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками сообщила о планах аннулировать лицензию армянской ООО «Прошянский коньячный завод» из-за нарушений качества продукции.

Председатель Комитета по госдоходам Армении Эдуард Акопян заявил, что «подобные вопросы возникают время от времени», «это естественный процесс» для бизнеса. Так он ответил на вопрос, связаны ли проверки продукции армянского производства со встречей лидеров России и Армении 1 апреля.

Лусине Баласян