В Бавлах возбудили уголовное дело из-за хищения выплат у ребенка участника СВО

В Бавлах возбудили уголовное дело о хищении 600 тыс. руб., предназначенных ребенку погибшего участника специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Бавлинской городской прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, ребенок-инвалид находится в интернате на гособеспечении. Его мать, не участвовавшая в воспитании сына, получила доступ к его банковскому счету. Часть выплат, начисленных в связи с гибелью отца ребенка, она потратила на личные нужды без учета интересов ребенка.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Анна Кайдалова