Уголовное дело челябинского экс-губернатора Михаила Юревича передадут в Москву

Центральный районный суд Челябинска не будет рассматривать уголовное дело о взятках в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Его передадут по подсудности в Тверской районный суд Москвы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В Москву также передадут дело бывшего советника Александра Москалюка, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

Дело поступило в Центральный районный суд 31 марта этого года. Михаила Юревича обвиняют в двух эпизодах получения взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 тс. 222 УК РФ).

По версии следствия, Михаил Юревич в 2010-2014 годах в Москве и Челябинске получил от представителей предприятий дорожной отрасли откаты на общую сумму более 3,2 млрд руб. Взамен он привлекал их к исполнению госконтрактов на ремонт и содержание региональных дорог. Также губернатор в 2012 году в Челябинске через своего советника Александра Москалюка получил от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятку в сумме 26 млн руб. «за общее покровительство и попустительство по службе». Помимо этого, Михаил Юревич незаконно приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие — револьвер системы Смита и Вессона калибра 10,67 мм, которое хранил у себя дома до его изъятия в ходе обыска.

Ольга Воробьева