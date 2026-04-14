На реконструкцию участка шоссе Космонавтов в Перми могут потратить более 4 млрд рублей
ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право выполнения первого этапа реконструкции участка шоссе Космонавтов от улицы Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянку включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с Промышленной и Оверятской улицами.
Как указано в техническом задании, подрядчик должен уложить новое дорожное покрытие, установить парапетное ограждение, построить транспортную развязку и новую сеть дождевой канализации, установить светофоры, видеокамеры и системы фотофиксации нарушений правил дорожного движения.
К работам требуется приступить 25 мая 2026 года и сдать объект к 14 декабря 2028 года. Максимальная цена контракта составляет 4,1 млрд руб. Итоги конкурса подведут 5 мая.