Первую партию самолетов МС-21 поставят в 2026-2027 годах

Поставка первой партии из 18 серийных самолетов МС-21 запланирована на 2026-2027 годы. Об этом сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменко на заседании комитета Совета федерации по экономической политике, передает «Интерфакс».

Машины получит «Аэрофлот». С группой авиакомпаний согласованы внешний вид самолета и все технические характеристики, сообщил директор по управлению программами гражданской авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Олег Богомолов. По его словам, сейчас завершается подготовка систем эксплуатации и послепродажного обслуживания.

Господин Богомолов уточнил, что сейчас законтрактовано 72 российских самолета. Помимо поставок МС-21 запланированы поставки 42 SJ-100 авиакомпаниям «Азимут», Red Wings и «Аврора», 11 Ту-214 — Red Wings и трех Ил-114-300 — АО 2-й «Архангельский объединенный авиаотряд». Господин Богомолов также отметил «обширный спрос» на Ил-114-300 — еще две авиакомпании претендуют на первые три таких лайнера.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, полностью оснащенный российскими системами. «Аэрофлот» рассчитывает получить 108 самолетов до 2030 года. К 2033-му группа авиакомпаний планирует увеличить число этих самолетов в парке до 200. Всего до 2030 года российские авиакомпании должны получить 990 гражданских самолетов.