В Югре отремонтируют мост «Красный дракон» за 110 млн рублей

Департамент госзаказа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) объявил конкурс на ремонт моста «Красный дракон» через реку Иртыш в Ханты-Мансийске. Начальная цена контракта составляет 110,4 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести комплекс восстановительных работ. В рамках контракта запланированы пескоструйная очистка и окраска металлоконструкций пролетного строения и парапетов, а также частичная замена ограждений на подходах к мосту. Подрядчик должен будет усилить узлы подвесок арочного пролетного строения, отремонтировать фонари освещения и установить обтекатели для снижения ветровой нагрузки.

Завершить все работы подрядчик обязан до 24 июня 2027 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля, подведение итогов намечено на 6 мая.

Мост «Красный дракон» был введен в эксплуатацию в 2004 году. В 2013 году он занял второе место в интернет-голосовании «Самый красивый мост России».

Полина Бабинцева